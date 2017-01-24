В США запустили четырёхлетнюю акцию протеста против Трампа

В Нью-Йорке запустили условно бессрочную акцию протеста против Дональда Трампа, которая будет длиться, как обещают организаторы, весь срок президентства новоизбранного лидера-республиканца. Как сообщают местные СМИ, организатором оказался художник Шайя Лабаф — вместе с друзьями он установил на одной из улиц города камеру, которая транслирует всё происходящее в Интернет. Идеей художника является то, что каждый желающий американец в рамках протестной акции может подойти и сказать перед камерой «Он не разделит нас».
Как передаёт replyua.net, художник настроен решительно. Он уверяет, что камера будет передавать выступления простых американцев в интернет ровно столько времени, сколько Дональд Трамп проведёт в президентском кресле. Целью мирного протеста является демонстрация того, как много американцев несогласны с политикой Трампа.
Уже сообщалось, что выступают перед камерой не только обычные жители Нью-Йорка и туристы, но и знаменитости. В частности, вместе со своими друзьями в акции участвовал сын актёра Уилла Смитта — Джейден. Вместе со своими друзьями звёздный подросток повторял девиз проекта — «Он нас не разделит» — в течение 5,5 часов. Найти камеру можно на стене Музея движущегося изображения.