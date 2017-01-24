Угроза импичмента Трампа весьма реальна – эксперт

В эфире одного из телеканалов Украины эксперт по вопросам международной политики Максим Яли высказал предположение, что если американскому президенту Дональду Трампу не удастся достичь договоренностей с представителями республиканского истеблишмента, он может стать первым президентом США, которому объявят импичмент, передает replyua.net.
Эксперт акцентировал внимание на том, что мнение о риске Трампа не добыть до конца свой срок президента до его официального окончания, разделяют многие политологи, да и он сам согласен с такой точкой зрения. Вместе с тем, отставку Трампа Яли считает вопросом более отдаленной перспективы. Для начала нужно посмотреть, к каким результатам приведут переговоры нового главы Белого дома с высшим руководством Республиканской партии, расколу в которой он, собственно, сам содействовал. Не секрет, подчеркнул эксперт, немало лидеров элиты республиканцев на официальном уровне заявляли, что не намерены оказывать поддержку нынешнему президенту.
Комментируя недавно состоявшиеся протесты против Трампа, то, как считает Максим Яли, подобным способом часть граждан США заявили о своей позиции и напомнили президенту, что намерены отставать свои права.