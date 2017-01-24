валюта
СпецтемаЭксперт на пальцах объяснил, почему Украина вернет Крым: полуостров или будет украинским, или безлюдным

Угроза импичмента Трампа весьма реальна – эксперт

Угроза импичмента Трампа весьма реальна – эксперт
В эфире одного из телеканалов Украины эксперт по вопросам международной политики Максим Яли высказал предположение, что если американскому президенту Дональду Трампу не удастся достичь договоренностей с представителями республиканского истеблишмента, он может стать первым президентом США, которому объявят импичмент, передает replyua.net.

Эксперт акцентировал внимание на том, что мнение о риске Трампа не добыть до конца свой срок президента до его официального окончания, разделяют многие политологи, да и он сам согласен с такой точкой зрения. Вместе с тем, отставку Трампа Яли считает вопросом более отдаленной перспективы. Для начала нужно посмотреть, к каким результатам приведут переговоры нового главы Белого дома с высшим руководством Республиканской партии, расколу в которой он, собственно, сам содействовал. Не секрет, подчеркнул эксперт, немало лидеров элиты республиканцев на официальном уровне заявляли, что не намерены оказывать поддержку нынешнему президенту.

Комментируя недавно состоявшиеся протесты против Трампа, то, как считает Максим Яли, подобным способом часть граждан США заявили о своей позиции и напомнили президенту, что намерены отставать свои права.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Эксперт: В России рано радовались – Трамп выполнил очередное свое предвыборное обещание
Важное за сутки
23 янв 2017
19786

Эксперт: В России рано радовались – Трамп выполнил очередное свое предвыборное обещание

Как передает replyua.net, известный израильский политический обозреватель и эксперт на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп выполнил очередное

24 янв 2017
15170

Американские ученые заявили о неминуемой гибели Земли в октябре 2017 года

Специалисты из Соединенных Штатов призывают власти всех стран серьезно отнестись к их заявлению и готовиться к самому худшему, а также предпринимать все возможное ради спасения человечества. Как

24 янв 2017
9080

Іноземний військовий був шокований тим, що побачив в українській армії

Військовий інструктор з Ізраїлю Цві Аріелі заявив, що після знайомства з українською армією він був дуже збентежений тим негативом, який він встиг помітити. Однак, як передає replyua.net, він знає,

24 янв 2017
5483

"Щірліц ще ніколи не був таким близьким до провалу": у мережах нова тема для сміху

Нещодавно у мережах з’явився мем із зображенням нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який веде за руку свою першу леді – Путіна. Такою неоднозначною картинкою на своїй сторінці в

Последние новости

Угроза импичмента Трампа весьма реальна – эксперт

Важная трасса на Донбассе перешла под контроль сил АТО

Украина вновь начала переговоры с Израилем

Силы АТО отныне контролируют важную трассу на Донбассе

Актриса Мэрил Стрип побила все рекорды кинопремии «Оскар»

Фесенко: один з кандидатів на пост президента Франції не визнає Крим російським і це вже добре

Верховный суд Великобритании сказал свое решение по поводу Brexit

Агресія Росії не повинна залишитися безкарною – єврокомісар

Студентам не выплачивают стипендию

Во Львове 18-летний студент выпрыгнул из окна из-за отчисления из вуза

Трьох українських студентів побили в Польщі через Львів

Ляшка знову поставили на місце. Тепер батьки особливих дітей

«Перестаньте убивать украинцев»: Порошенко отверг журналистов из РФ

Эксперт: в стране сред белого дня стреляют в детей, а вы говорите разрешить всем огнестрельное оружие

Ещё 10 судей увольняют и привлекают к ответственности в Украине

В Европе опасаются распространения вранья Кремля

Матвийчук: на каждую годовщину трагических событий на Майдане Генпрокурор пытается как-то отчитаться

"Імперія наносить удар у відповідь": Лещенко запросив Луценка до суду

Гройсмана обурила безвідповідальність львівської влади

Модель, яка пережила важку ДТП, розповіла про свій період відновлення

 Новости за день