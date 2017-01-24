Рекс Тиллерсон может не набрать необходимое количество голосов

Рекс Тиллерсон может сменить Джона Керри на посту госсекретаря США, однако не все представители Сената были довольны таким назначением, информирует replyua.net со ссылкой на ВВС. Во время голосования мнения сенаторов разделились – против Тиллерсона проголосовали десять представителей Демократической партии, за кандидата проголосовали одиннадцать представителей Республиканской партии.
Теперь Тиллерсона ждет еще одна процедура – ему необходимо заручиться поддержкой всей палаты. Чтобы Тиллерсон стал госсекретарем, он должен получить не меньше 51 голоса из ста. Нужно отметить, что сейчас у республиканцев в Сенате большинство голосов – 52. Ранее некоторые самые влиятельные сенаторы от Республиканской партии критиковали Тиллерсона и выступали против его кандидатуры, однако в итоге все-таки поддержали ее. Среди этих сенаторов – Джон Маккейн, Марко Рубио и Линдси Грэм.
По словам Рубио, несмотря на все его замечания и критику, он вынужден поддержать Тиллерсона. Ранее Бен Кардин, сенатор-демократ, подверг серьезной критике возможное назначение Тиллерсона, отметив, что этот человек ориентирован только на бизнес, и такая позиция негативно отразится на внешней политике. Итоговое голосование пройдет только на следующей неделе.