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Советник Трампа собирается арестовать Мадонну

Советник Трампа собирается арестовать Мадонну
Мадонну, которая выступила с серьезными заявлениями против Трампа в прямом эфире, необходимо привлечь к уголовной ответственности.

Как информирует replyua.net, ссылаясь на американские источники, такое заявление прозвучало от Ньюта Гингрича, советника нового президента Соединенных Штатов во время выборов и бывшего спикера парламента. По его словам, в заявлении певицы прозвучали угрозы, в частности, ему не понравились не только оскорбления в адрес Трампа, но и то, что Мадонна пригрозила взорвать Белый дом. Гингрич сообщил следующее: «Это новый левый фашизм, и Мадонна является частью этого фашизма. Мы должны быть готовыми к тому, чтобы защищать себя. Я уверен, что Мадонну нужно арестовать». Такое заявление прозвучало в интервью Фокс.

Напомним, что Мадонна является ярой противницей Трампа, и во время проведения Женского марша против избранного президента США, прошедшего в Вашингтоне, артистка выступила с нецензурной лексикой в адрес Трампа. «Я злюсь и возмущена. Думала даже о том, чтобы взорвать Белый дом. Но это ничего не изменит», заявила Мадонна. Спустя некоторое время она извинилась за нецензурную лексику в прямом эфире.
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