«Это фашизм»: советник Трампа предложил арестовать Мадонну

Ньют Гингрич, являвшийся ранее спикером палаты представителей конгресса США, а ныне занимающий пост советника 45-го лидера государства Дональда Трампа выступил за арест всемирно известной певицы Мадонны. Высокопоставленный политик обвинил Мадонну в «левом фашизме», который она продемонстрировала на Марше женщин в Вашингтоне, а также призвал наказать звезду по всей строгости закона, передаёт replyua.net со ссылкой на интервью Гингрича телеканалу Fox News.
Как отметил советник Трампа, заявление Мадонны о том, что она «думала взорвать Белый дом», является некорректным — артистка, по его словам, якобы является представительницей «нового левого фашизма», и руководство США не должно допустить его распространения в обществе. В частности, Гингрич отметил, что США следует готовиться к самозащите в случае с этим явлением.
Напомним, ранее Мадонна объяснила своё резкое заявление тем, что её слова были вырваны из контекста. Звезда не призывала «взрывать Белый дом», а лишь попыталась выразить в столь экспрессивной форме своё отношение к Трампу на посту президента. В рамках своей речи Мадонна говорила, что «взрыв Белого дома» не способен что-либо изменить, поэтому Америка нуждается в революции. Тогда Мадонна послала Дональда Трампа.