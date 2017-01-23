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«Это фашизм»: советник Трампа предложил арестовать Мадонну

«Это фашизм»: советник Трампа предложил арестовать Мадонну
Ньют Гингрич, являвшийся ранее спикером палаты представителей конгресса США, а ныне занимающий пост советника 45-го лидера государства Дональда Трампа выступил за арест всемирно известной певицы Мадонны. Высокопоставленный политик обвинил Мадонну в «левом фашизме», который она продемонстрировала на Марше женщин в Вашингтоне, а также призвал наказать звезду по всей строгости закона, передаёт replyua.net со ссылкой на интервью Гингрича телеканалу Fox News.

Как отметил советник Трампа, заявление Мадонны о том, что она «думала взорвать Белый дом», является некорректным — артистка, по его словам, якобы является представительницей «нового левого фашизма», и руководство США не должно допустить его распространения в обществе. В частности, Гингрич отметил, что США следует готовиться к самозащите в случае с этим явлением.

Напомним, ранее Мадонна объяснила своё резкое заявление тем, что её слова были вырваны из контекста. Звезда не призывала «взрывать Белый дом», а лишь попыталась выразить в столь экспрессивной форме своё отношение к Трампу на посту президента. В рамках своей речи Мадонна говорила, что «взрыв Белого дома» не способен что-либо изменить, поэтому Америка нуждается в революции. Тогда Мадонна послала Дональда Трампа.
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