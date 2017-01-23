В Турции рассчитывают на содействие команды Трампа в вопросе выдачи Гюлена

Обвиняемого руководством Турции в подготовке госпереворота в стране Фетхуллаха Гюлена, который проживает на территории Соединенных Штатов Америки, хотят видеть на родине. Таким образом, высшие круги Турции ожидают от американского лидера Дональда Трампа депортации указанной личности. Как информирует replyua.net со ссылкой на Anadolu, информацию об этом заявил Нуман Куртулмуш, занимающий пост вице-премьер-министра и пресс-секретаря турецкого правительства.
Официальная Анкара направила обращение рекомендательного характера к команде Дональда Трампа пересмотреть свои отношения к двум вопросам, которые являются важными для взаимоотношений между двумя государствами. При этом Куртулмуш отметил: «Первый вопрос относится к выдаче Соединенными Штатами Америки Турции проповедника Фетуллаха Гюлена, лидера течения террористов, участники которого предприняли в средине июля месяца минувшего года попытку военного переворота в Турции. Второй же вопрос состоит в том, чтобы Белый дом незамедлительно прекратил поддержку террористов».
При этом, из слов вице-премьера Турции, следует, что Анкара ждет от новой президентской команды США четкой позиции относительно Гюлена. Куртулмуш отметил: «Новой команде лидера США нужно сделать свой выбор: или Турция с населением в 80 миллионов человек, или же лидер террористического течения, управляющий парой тройкой бандитов».