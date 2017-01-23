Украинский эксперт рассказал о важном шаге по Трампу и России в США

По утверждению бывшего советника украинского посольства в США Александра Потехина, американские сенаторы располагают всеми шансами для принятия проекта закона, который не даст новому американскому президенту Дональду Трампу отменять антироссийские санкции самостоятельно, без проведения консультаций, передает replyua.net. Эксперт назвал подобный расклад сил полным успехом Украины, для которого не существует никаких преград. «Все, что нужно, - это получить поддержку других сенаторов, и все. Я считаю, что речь идет о совершенно реальной задаче: сформировать большинство и не дать президенту США возможности отменять санкции против России. Обойти такое решение ему не удастся. И если он все же на это решится, можно будет с уверенностью говорить об импичменте», - отметил Александр Потехин.
Он также выразил уверенность в том, что положение Трампа в значительной мере усложнилось из-за огромного количества сопровождающих его скандалов. «После таких скандалов новому американскому лидеру приходится отмываться. И если он в дальнейшем хочет сохранять имидж «беленького», снятие санкций с РФ для него недопустимо», - сделал вывод ученый.
Напомним, что вчера российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что не надеется на снятие странами Запада санкций с его страны в ближайшее время.