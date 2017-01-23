Пономарь: самая важная новость понедельника и небольшой бонус

Олег Пономарь сообщает, что сбылся его прогноз, изложенный в первой из трех статей цикла «Лихорадка по Трампу», в отношении назначений нового президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, - передает replyua.net.
Политический обозреватель сообщает, что его прогноз о том, что новым Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки станет Рекс Тиллерсон, кандидатуру которого должен был поддержать американский истеблишмент, сбылся. Как сообщалось ранее, вчера два ключевых сенатора США - Джон Маккейн и Линдси Грэм, заявили, что поддержат его кандидатуру, поскольку они уверены, что «Ти-Рекс» сможет «эффективно отстаивать интересы США».
Также блогер сообщает, что, пользуясь «пересменкой» дипломатических представителей США по всему миру, Россия временно захватила инициативу в Сирии, но, по его мнению, это продлится не долго. Пономарь напоминает, что сегодня в Астане начались переговоры в отношении сирийского вооруженного конфликта, США в которых не участвуют. Он добавляет: «Небольшой бонус: Олимпийский союз ФРГ хочет отстранить РФ от Олимпиад 2018 и 2020».