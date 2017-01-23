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СМИ сообщили о завершении расследования контрразведки США о связях Флинна с Россией

СМИ сообщили о завершении расследования контрразведки США о связях Флинна с Россией
Сотрудники американской контрразведки сообщили о завершенном расследовании, целью которого было проверить наличие связей нового советника Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна с властями РФ, передает replyua.net со ссылкой на информацию журналистов WSJ.

В настоящее время определенно неизвестно, когда было начато расследование и когда его завершили. Нет также информации о его результатах. Сотрудникам американских спецслужб было интересно узнать больше информации о том, насколько тесной была связь Флинна с российским высшим политическим руководством, а также имели ли эти связи законный характер.

Но самым важным пунктом расследования стали разговоры в телефонном режиме, участниками которых стали советник нового американского лидера с российским послом в США Сергеем Кисляком. Как известно, они состоялись в последних числах декабря. Особым предметом интереса для проведенного расследования стало то, что Флинн еще раньше был замешан в связях с российским политическим руководством. В свою очередь, представители новой американской администрации заявили, что не располагают никакой информацией о том, что проводится подобное расследование.
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