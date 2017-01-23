В Конгрессе готовы поддержать Тиллерсона на должность госсекретаря США

Представители Республиканской партии США Джон Маккейн и Линдси Грэм сообщили о своем намерении поддержать назначение на должность нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона несмотря на то, что его считают лояльным к нынешней российской власти, передает replyua.net. Согласно заявлению сенаторов, между ними и Тиллерсоном состоялся продолжительный разговор, после чего было принято решение о его поддержке. При этом Маккейн и Грэм подчеркнули, что они все еще в некоторой мере сомневаются в целесообразности кандидатуры Рекса Тиллерсона, так как он не один раз заявлял, что является сторонником дружеских отношений с Кремлем.
«Несмотря на то, что у нас по сегодняшний день имеются определенные сомнения в связи со связями Тиллерсона в прошлом с правительством РФ и лично с президентом этой страны Владимиром Путиным, мы уверенны, что он способен защищать интересы США, - сказали сенаторы.
Отметим, что недавно американские сенаторы своим голосованием поддержали назначение двух кандидатур в новой администрации. Но как раз кандидатура Рекса Тиллерсона вызвала наибольшее количество споров между сенаторами в связи с его лояльности к России. В то же время, в ходе слушаний сам Тиллерсон назвал РФ большой угрозой для всего мира.