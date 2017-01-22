«Мисс Украина-2001» поужинала с вице-президентом США

Известная украинская модель Александра Николаенко, в числе наград которой красуется титул «Мисс Украина-2001», посетила ужин в честь вице-президента США Майкла Пенса, который проходил в Капитолии. Как передаёт replyua.net со ссылкой на Facebook-аккаунт сестры модели, мероприятие было приурочено к получению Пенсом новой должности — Николаенко вместе со своим мужем-миллиардером посетила торжественный приём.
Какие-либо подробности мероприятия сестра Николаенко не раскрыла. Опубликовав фотографию своей знаменитой сестры с 73-летним супругом Филом Раффином, она отметила, что «пара готова отправиться на ужин с Майклом Пенсом».
Напомним, Александра Николаенко постоянно живёт в США с 2005-го года, где ей пришлось находиться по работе — после победы в престижном конкурсе красоты Николаенко заключила контракт, в соответствии с которым она должна была принимать участие в американском конкурсе красоты. На этом конкурсе она познакомилась с нынешним главой США Дональдом Трампом, который сыграл важную роль в её судьбе — познакомил её с миллиардером Раффином. Уже в 2009-м году Николаенко вышла за него замуж.