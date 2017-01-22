Эксперт: с такими американскими «ястребами» России будет очень сложно

В администрации США появилось несколько «ястребов», которые не доверяют Путину и Кремлю, поэтому российское руководство рано рассчитало положительные результаты по сотрудничеству с Соединенными Штатами.
Как информирует replyua.net со ссылкой на ZN.ua, такое мнение высказал Владимир Горбулин, советник украинского президента и глава Национального института стратегических исследований. По его словам, новый президент США сформировал свою команду так, чтобы взять на себя функцию миротворца, который сдерживает «ястребов». «В новой администрации как минимум три человека, которые скептически настроены по отношению к РФ. Речь идет о вице-президенте, главе ЦРУ и министре обороны. Позиция нового главы Госдепа будет зависеть о того, какие приоритеты будут обозначены для него самим Трампом», отметил Горбулин.
Эксперт считает, что выстраивается система противовесов и сдержек, и у многих членов администрации абсолютно поляризованные позиции, что значительно усложнит поиски единых решений по многим вопросам, однако президент будет исполнять посредническую роль.