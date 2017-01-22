валюта
СпецтемаГенералы США удивились ноу-хау украинских военных в Харькове

Эксперт: с такими американскими «ястребами» России будет очень сложно

Эксперт: с такими американскими «ястребами» России будет очень сложно
В администрации США появилось несколько «ястребов», которые не доверяют Путину и Кремлю, поэтому российское руководство рано рассчитало положительные результаты по сотрудничеству с Соединенными Штатами.

Как информирует replyua.net со ссылкой на ZN.ua, такое мнение высказал Владимир Горбулин, советник украинского президента и глава Национального института стратегических исследований. По его словам, новый президент США сформировал свою команду так, чтобы взять на себя функцию миротворца, который сдерживает «ястребов». «В новой администрации как минимум три человека, которые скептически настроены по отношению к РФ. Речь идет о вице-президенте, главе ЦРУ и министре обороны. Позиция нового главы Госдепа будет зависеть о того, какие приоритеты будут обозначены для него самим Трампом», отметил Горбулин.

Эксперт считает, что выстраивается система противовесов и сдержек, и у многих членов администрации абсолютно поляризованные позиции, что значительно усложнит поиски единых решений по многим вопросам, однако президент будет исполнять посредническую роль.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Муждабаев: украинских политиков, побывавших на инаугурации Трампа, нужно расстрелять
Важное за сутки
21 янв 2017
13943

"Хто цей однорукий тип": В мережі помітили цікаву деталь з інавгурації Трампа

Під час інаугураційного процесу президента Сполучених Штатів Дональда Трампа супроводжував підозрілий чоловік зі штучною рукою. Про це повідомили у одній із спільнот у соціальній мереж Фейсбук,

Последние новости

Прощание с иллюзиями: в Кремле больше не надеются, что Трамп отменит санкции

Синоптики: в начале недели существенных осадков не ожидается

Дипломат: візит Порошенко до Естонії і Фінляндії – дуже добрий знак

Саакашвили прокомментировал публикацию в СМИ снимков, сделанных на инаугурации Трампа, - это «рука Кремля»

Националисты Европы рады победе Трампа и надеются достичь такого же успеха – СМИ

Поиск работы в Украине теперь упрощен

Сазонов: Россия становится все больше похожа на бешеную собаку, с ее бессмысленной агрессией

Мощное землетрясение в Папуа-Новой Гвинее: предупреждение о надвигающемся цунами

В британском правительстве решили не рассказывать о провальной попытке запуска баллистической ракеты

Титулованные биатлонисты протестуют из-за несправедливого решения IBU по российским спортсменам

Муждабаев: Порошенко не потерпит подхалимства

В разведке сообщили о необычном приказе о российских военных на Донбассе

Блогер: протесты в США напоминают шабаш бездельников

Эксперт пояснила суть главной проблемы Путина накануне выборов

Эксперт: с такими американскими «ястребами» России будет очень сложно

Черновил рассказал, чем опасен возможный отказ Киева от Донбасса

Астролог: судьба Савченко сложится очень непросто

Киев заработал 19 миллионов гривен за счет туристического сбора

Посол РФ в Литве резко прокомментировал строительство стены на границе

Дипломат: українців треба негайно рятувати, запустивши програму національної ідентичності

 Новости за день