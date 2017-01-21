Манн: Трамп сделал сразу два важных назначения

Соломон Манн пишет, что сегодня Дональд Трамп сделал сразу два важных назначения – стало известно, кого он выбрал на должности министра обороны и министра национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, - передает replyua.net.
Политический обозреватель сообщает: «Мэттис и Келли триумфально прошли сенатскую комиссию и стали министрами обороны и национальной безопасности. В этих ведомствах, на мой взгляд, особенно страшен обамовский беспредел, который надо каленным железом выжигать, иначе ни один гражданин в Америке не сможет быть спокойным за свою безопасность».
Как сообщалось ранее, Мэттиса называют «настоящим ястребом», прослужившим 40 лет в морской пехоте. Также известно, в его политические взгляды являются дружественными Украине и крайне враждебными Кремлю. 66-летний Джон Келли, также генерал в отставке, занял должности министра нацбезопасности. За него проголосовали 88 сенаторов, 11 – против. Трамп заявил, что он «гордиться, что эти два американских героя стали членами моей администрации».