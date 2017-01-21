Сбылся важный для Украины прогноз - блогер

Блогер Влад Пономарь сообщает, что сбылся его прогноз в отношении назначений Дональда Трампа, который является крайне важным для будущего Украины, - передает replyua.net.
Пономарь пишет: «Сенат США утвердил Мэттиса главой Пентагона – именно это назначения я прогнозировал в своей статье о «Бешеном псе» Джеймсе Мэттисе 21 ноября 2016 года. В ней обозреватель сообщал, что «будущего главу Пентагона называют ярым противником Путина и большим другом Украины!».
Сегодня стало известно, что новый президент США Дональд Трамп, как и обещал, назначил Мэттиса на должность главы Пентагона. В своей ноябрьской статье Пономарь писал, что Мэттис в одном из своих интервью заявил, что Путин «хочет разорвать НАТО на части», а также что Североатлантический альянс неоправданно мало внимания уделяет Украине. Трамп восхищался его опытом – генерал 40 лет прослужил в морской пехоте. Президент США заявил, что американская армия станет более многочисленной, а также что в ближайшее время США получат сверхсовременные системы ПРО, способные противостоять ядерной атаке КНДР и Ирана.