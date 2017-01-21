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Пионтковский: Трамп никуда не денется – ему придется пойти на противостояние с Кремлем

Пионтковский: Трамп никуда не денется – ему придется пойти на противостояние с Кремлем
Дональд Трамп будет вынужден пойти на противостояние с Россией из-за жесткой позиции Конгресса США по ситуации, складывающейся на востоке Украины. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Андрей Пионтковский. По словам российского политолога, урегулирование ситуации на Донбассе или, напротив, эскалация конфликта, будет зависеть только от действий команды нового президента США.

«Трамп будет отвечать за базар, как принято говорить в определенных кругах. Он даже сказал, что будет действовать намного жестче Клинтон, если Россия продолжит агрессивную внешнюю политику. Ему придется продемонстрировать такую позицию Конгрессу США», пишет Пионтковский. Также политолог считает, что США могут передать Украине летальное оружие только при одном обстоятельстве – если Россия решится на эскалацию конфликта на Донбассе.

«Обама ввел еще санкции, и касательно этой темы нужно отметить, что надавили даже на Тиллерсона, который признался, что не станет поддерживать отмену санкций, если этот вопрос вынесут на обсуждение. А Трамп никогда не пойдет на прямое столкновение с Конгрессом», считает Пионтковский.
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