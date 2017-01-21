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Сразу после инаугурации Трамп подписал первые указы

Сразу после инаугурации Трамп подписал первые указы
По окончании церемонии инаугурации, состоявшейся накануне, уже в качестве главы Белого дома Дональд Трамп поставил свои подписи под первыми указами, передает replya.net. В том числе, состоялось фактическое утверждение ново министра обороны США Джеймса Мэттиса, а также отныне в стране будет на один праздник больше. Таким образом, республиканец уже в свой первый рабочий день на должности президента показал готовность к работе. Дональд Трамп направил на рассмотрение сенаторов перечня кандидатов на разные должности в новой администрации. К тому же, новый президент выступил с предложением о праздновании в США Дня Национального патриотизма.

Руководитель Белого дома одобрил указ, позволяющий генералу Корпуса морской пехоты в отставке Джеймсу Мэттису стать во главе американского Минобороны. Днем ранее Трамп проинформировал, что Сенат принял его кандидатуру.

Отметим, что новый американский лидер подписал все указы за столом. Рядом находились члены его семьи и руководители США. Подписав один документ, Трамп вручал в качестве подарка ручку каждому члену своей семьи и затем брал новую. Как известно, республиканец заявил, что главным приоритетом для него будет внутренняя политика, а не внешняя.
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