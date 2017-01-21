Психолог: между двумя президентами существует огромное различие

Тема Обамы становится все менее интересной, и внимание всего мирового сообщества сейчас приковано только к Дональду Трампу, однако между двумя американскими президентами существует масса различий. Как передает replyua.net. об этом на Обозревателе пишет Валентин Ким, известный психолог.
По его словам, у Трампа особый способ коммуникации, и об этом многие говорили, и его задиристая манера общения очень точно подчеркивает характер. «Главный момент, свидетельствующий о резких отличиях между президентами, - их манера рукопожатия и приветствия. Обама только дотрагивается до предплечья собеседника, и это говорит о фамильярности, но у Трампа совершенно другой стиль. Он привык класть руку на плечо собеседника, и это свидетельствует о попытке установить контроль», отмечает психолог.
По его мнению, в момент инаугурации Трамп и Обама также вели себя по разному: Обама читал молитвы с закрытыми глазами, и это говорит о смирении, а Трамп стоял с гордо поднятой головой, с открытыми глазами и всем своим видом показывал, что не желает следовать поведенческим догматам.