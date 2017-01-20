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Первая президентская речь Трампа: США прекратит поддерживать другие страны

Первая президентская речь Трампа: США прекратит поддерживать другие страны
Новоназначенный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время своей первой речи на посту главы государства, которую он провозгласил сразу после присяги, заявил, что Штаты кардинально изменят подход к международному сотрудничеству и принципам свободного рынка.

Как информирует replyua.net, начало своего выступления Трамп посвятил жесткой критике своих предшественников. Он выразил мнение: «Их победы вашими победами не были. Ровно как и вашими триумфами не были их триумфы». При этом он продолжил: «Америка поддерживала армии других стран, позволяя тем самым нашим вооруженным силам терять свой авторитет. Штаты защищали границы границы других государств, а свои отказывались защищать. В то время, как инфраструктура США разваливалась, мы тратили невероятное количество триллионов за границей. Другие страны богатели благодаря нам, а процветание США исчезло».

Новоназначенный президент подытожил: «Начиная с этого момента, в нашей стране будет обитать одно видение, один принцип: США прежде всего!». Он также подчеркнул, что хочет выполнить свое слово о том, что в страну будут возвращены производственные мощности: «Мы будем следовать двум простым правилам: нанимать американцев и покупать американское».
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