Уходя их Белого дома, Обама оставил Трампу записку

Издание «Independent» пишет, что сегодня Барак Обама, покидая Белый дом, на рабочем столе президента США в Овальном кабинете оставил Дональду Трампу записку. То же самое восемь лет назад для него сделал Джордж Буш-младший, - передает replyua.net.
Американские СМИ пишут, что Обама оставил записку для нового президента США, следуя давней традиции – американские президенты делают так всегда. После этого Обама официально поприветствовал Трампа, только что прошедшего инаугурацию, они обменялись любезностями. По мнению журналистов, Обама покидал Белый дом в хорошем настроении – он шутил и позировал для фотокамер.
Когда Обама вошел впервые в Овальный кабинет восемь лет назад, он также обнаружил на своем рабочем столе записку, оставленную ему Бушем. В своем письме Буш поздравил Обаму со вступлением на пост и высказал ему слова поддержки. В нем было написано: «Очень немногие имели честь взять на себя ту ответственность, которую вы сейчас чувствуете. Очень мало тех, кто знает, какое волнение испытывает человек, находящийся в должности президента США, и с какими проблемами ему приходится сталкиваться. Вас ждут разные моменты – критику будут бушевать, ваши «друзья» разочаруют вас. Но вы всегда будете иметь поддержку Всемогущего Бога, который утешит вас, вашу семью, будет любить вас и вашу страну, которая проголосовала за вас, как и я».