валюта
СпецтемаКазанский: на Донбассе приведен в действие план Даллеса

Уходя их Белого дома, Обама оставил Трампу записку

Уходя их Белого дома, Обама оставил Трампу записку
Издание «Independent» пишет, что сегодня Барак Обама, покидая Белый дом, на рабочем столе президента США в Овальном кабинете оставил Дональду Трампу записку. То же самое восемь лет назад для него сделал Джордж Буш-младший, - передает replyua.net.

Американские СМИ пишут, что Обама оставил записку для нового президента США, следуя давней традиции – американские президенты делают так всегда. После этого Обама официально поприветствовал Трампа, только что прошедшего инаугурацию, они обменялись любезностями. По мнению журналистов, Обама покидал Белый дом в хорошем настроении – он шутил и позировал для фотокамер.

Когда Обама вошел впервые в Овальный кабинет восемь лет назад, он также обнаружил на своем рабочем столе записку, оставленную ему Бушем. В своем письме Буш поздравил Обаму со вступлением на пост и высказал ему слова поддержки. В нем было написано: «Очень немногие имели честь взять на себя ту ответственность, которую вы сейчас чувствуете. Очень мало тех, кто знает, какое волнение испытывает человек, находящийся в должности президента США, и с какими проблемами ему приходится сталкиваться. Вас ждут разные моменты – критику будут бушевать, ваши «друзья» разочаруют вас. Но вы всегда будете иметь поддержку Всемогущего Бога, который утешит вас, вашу семью, будет любить вас и вашу страну, которая проголосовала за вас, как и я».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: сегодня жители Липецка освободились от рабства Порошенко и оказались на улице «голые и босые» без работы
Важное за сутки
20 янв 2017
18642

Блогер: сегодня жители Липецка освободились от рабства Порошенко и оказались на улице «голые и босые» без работы

Известный российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook пишет, что адвокатом «бандеровской» фабрики «Рошен» в Липецке была Виолетта Волкова, которая называла себя

20 янв 2017
8432

Появились устрашающие сведения о войсках Путина возле украинских границ

Согласно информации военного эксперта Юрия Карина, вместе с незаконно аннексированным Крымом и Приднестровьем Россия сосредоточила возле границ с Украиной не менее 70 тысяч бойцов, передает

20 янв 2017
8240

У Кремлі неочікуване звільнення: українські хакери виконали свою "місію"

Опублікована у жовтні минулого року українськими хакерами з угрупування «Кіберхунта» переписка помічника президента Російської Федерації Суркова Владислава врешті решт призвела до того, що керівник

19 янв 2017
5278

Валентина Гафта возмутил очередной запрет в Украине российских фильмов

Народный артист России Валентин Гафт счел противным и обидным политический запрет нескольких лент кинорежиссера Эльдара Рязанова на территории Украины. Как сообщает Лента России, актер считает, что

Последние новости

Манн: война между Трампом и СМИ не стихает

Сеть потрясла история кошки, из которой боевики «ДНР» сделали растяжку

Первая президентская речь Трампа: США прекратит поддерживать другие страны

Эксперты предрекают резкий рост добычи сланцевой нефти и газа в США

В Харькове не захотели давать проспекту имя погибшего героя АТО

Уходя их Белого дома, Обама оставил Трампу записку

В МВФ подвергли критике экономическую политику Трампа

Киевляне с теплосчётчиком могут не платить за отопление — юрист

11 парадоксальных вещей, которые произошли с момента избрания Трампа

В Липецке намерены заново запустить «Рошен»

РФ хочет перезапустить липецкую фабрику Roshen

Цены на нефть могут резко упасть - аналитик

Киев и Лондон углубляют сотрудничество в сфере авиастроения

Тука объяснил, почему Киев не отключает свет и воду в «ЛНР» и «ДНР»

Блогер прокомментировал закрытие фабрики «Рошен» в Липецке

Манн: похоже, Великобритания сменила курс

Дональду Трампу запретили использовать Android-смартфон — СМИ

Из-за роста минимальной зарплаты в Киеве подорожает стоимость проезда в маршрутках

«Соки и йогурты»: Полторак реформировал питание военных ВСУ

Манн: российские ПВО беспомощны против новых израильских самолетов

 Новости за день