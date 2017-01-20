11 парадоксальных вещей, которые произошли с момента избрания Трампа

Издание «Independent» сообщает, что с момента избрания новым президентом США Дональда Трампа произошло множество разных событий, однако среди них стоит отметить одиннадцать, имеющих особую важность, - передает replyua.net.
Во-первых, Трамп пообещал возобновить гонку ядерных вооружений с Россией, а также, возможно, и с другими странами, владеющими ядерным оружием. В то же время, СМИ пишет, что не стоит сильно переживать на этот счет – буквально на следующий день после этого обещания Трамп заявил, что «с Россией можно сотрудничать, если она окажется полезной». Во-вторых, главой Агентства по охране окружающей среды в США стал человек, крайне скептически относящийся к теории глобального потепления и изменения климата. В-третьих, всплеск насильственных преступлений в США поутих, однако он все еще держится на уровне, выше довыборного. В-четвертых, с момента победы Трампа на выборах его рейтинг упал на 6% по сравнению с тем, который был перед выборами. В-пятых, Трамп объявил войну своим же спецслужбам.
В-шестых, курс доллара по всем миру вырос, достигнув своего 14-летнего максимума. Финансисты назвали в качестве причины этого события «предвыборный спектакль Трампа», который засыпал избирателей своими обещаниями. В качестве седьмого парадокса следует отметить стремительное обесценивание мексиканской валюты – также из-за предвыборных обещаний Трампа. Восьмое событие – агрессивный настрой Трампа, направленный на жесткий запрет абортов. Критики пишут, что «такого не было даже при Рейгане». В-девятых, следует сказать, что сразу после избрания Трамп нарушил множество своих же обещаний. В-десятых, Трамп объявил, что оставит без финансирования города, заявившие, что не будут ему помогать в его антиэмигрантской политике. В их числе оказались 35 городов, в том числе Сан-Франциско, Ньо-Йорк и Портленд. В качестве одиннадцатого события можно назвать многомиллионные пожертвования, совершенные богатейшими людьми США благотворительным организациям в течение последнего месяца.