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Обама сделал несколько важных заявлений в последние минуты своего президентства

Обама сделал несколько важных заявлений в последние минуты своего президентства
Издание «Independent» сообщает, что до того, как сегодня официальный аккаунт президента США в Twitter был передан в распоряжение Дональда Трампа, Барак Обама сделал несколько важных постов, - передает replyua.net.

Последним сообщением Обамы в Twitter, написанным за несколько минут до передачи прав доступа на президентский аккаунт Трампу, стал эмоциональный призыв к американскому обществу. Он писал: «Это было большой честью для меня – служить вам. Как лидер, и как человек, я стал лучше». Он добавил: «Я не остановлюсь на этом. Я буду продолжать быть с вами в качестве гражданина, вдохновленного вашими голосами правды и справедливости, хорошего настроение и любви. Я все еще прошу вас верить мне – не в моих силах что-либо изменить, но в ваших. Я верю в перемены, потому что я верю в вас».

Также Обама сообщил о запуске новой платформы под названием «Obama.org», на которой американцы смогут поделиться с ним своим мнением и предложениями. Он добавил, что после ухода с поста президента США будет заниматься социальными и общественными проектами, в частности проектом по «развитию нового поколения граждан – граждан, которых можно считать хорошими в 21-м веке».
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