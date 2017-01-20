Сравнение экспертов: инаугурации и президентство Трампа и Обамы сильно отличаются

Дональд Трамп сегодня станет 45-м президентом США, однако в общей сложности в Штатах устраивались уже 57 инаугурацией – некоторые президенты избирались на второй срок.
Хотя, к примеру, тот же Барак Обама принимал присягу дважды, сообщает replyua.net. Инаугурация Дональда Трампа начнется в 12 часов дня по местному времени, а в Киеве будет семь часов вечера. Нужно отметить и тот факт, что США являются страной самых молодых президентов, однако Трамп нарушил эту традицию, став самым старым главой государства за всю историю. Также миллиардер установил еще один необычный рекорд – он станет первым за 150 лет президентом, который не привезет в Белый дом домашних питомцев. Начиная с первого президента, в Белом доме всегда жили животные, а с 1901 года у всех глав государства были собаки, и традиция началась с Теодора Рузвельта.
Нужно отметить и то, что Трамп является первым президентом, у которого отсутствует какой бы то ни было опыт в политике. На две инаугурации Барака Обамы было потрачено 96 миллионов долларов, а на инаугурацию Трампа уйдет 90 миллионов, что почти в два раза больше, и это еще один рекорд.