ЗМІ: Трамп готує масштабний парад в честь своєї інавгурації

Команда новобраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа під час підготовки до інавгурації з’явилася неординарна ідея – долучити пускові ракетні установки та танки до параду, як це прийнято робити у Північній Кореї або Російській Федерації. Про це пише американське видання «The Huffington Post», передає replyua.net.
У повідомленні наголосили, що військові, які тісно співпрацюють з інаугураційною комісією різко негативно віднеслися до такої пропозиції та без додаткових пояснень відхилили її. У інформаційному листі зазначається, що військові були занепокоєні оптикою, якою оснащена майже вся військова техніка армії США. Крім того військовослужбовці зауважили, що танки, які в середньому важать по декілька десятків тонн можуть пошкодити дорожнє покриття.
Однак в той самий час Пентагон виділив Трампу п’ять авіаційних естакад, які будуть виконувати фігури вищого пілотажу для кожного виду військ. У повідомленні зазначається, що це буде видовищне шоу присвячене інавгурації Дональда Трампа за участі значної кількості військової повітряної техніки. Важливо зазначити, що як правило застосування військової повітряної техніки не входить в церемонію інавгурації президента Сполучених Штатів Америки.