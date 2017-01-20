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Пресс-секретарь Трампа: сразу после инаугурации сбудутся мечты президента – он подпишет важные указы

Пресс-секретарь Трампа: сразу после инаугурации сбудутся мечты президента – он подпишет важные указы
Уже через несколько часов после инаугурации Дональд Трамп намерен приступить к работе, и он сразу подпишет несколько важных указов, чтобы исполнить некоторые обещания, данные во время предвыборной кампании.

Речь идет, в частности, о строительстве стены на границе Соединенных Штатов и Мексики. Как информирует replyua.net со ссылкой на Рейтер, такое заявление сегодня прозвучало от Шона Спайсера, пресс-секретаря Дональда Трампа. Спайсер рассказал, что после инаугурации Трамп планирует подписать указ об ужесточении въезда в Соединенные Штаты мигрантов из Латинской Америки. Кроме того, избранный президент собирается отменить большую часть указов, ранее подписанных Бараком Обамой. При этом Спайсер не уточнил, о каких именно указах может идти речь.

Пресс-секретарь лишь отметил, что пока с уверенностью может сказать, что республиканец отменит указ о торговом соглашении о Транстихоокеанском партнерстве, подписанный в феврале прошлого годами лидерами двенадцати государств. Напомним, что инаугурация состоится уже через несколько часов, однако ранее в центре Нью-Йорка знаменитости устроили акцию протеста, и шествие возглавили Роберт де Ниро, Алек Болдуин и даже мэр Нью-Йорка.
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