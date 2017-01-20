Астролог: с Трампом что-то случится – он не будет президентом до конца срока

Влад Росс, известный астролог, заявил о том, что в гороскопе Дональда Трампа присутствует так называемый градус убийства, однако, это не означает, что на миллиардера будет совершено покушение, но велика вероятность того, что он не пробудет в должности президента на протяжении всего срока, сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
«В текущем году опасность для Трампа очень высокая. Это либо покушение, либо импичмент. Я гарантирую, что у власти он долго находиться не будет. Уран находится в «доме власти», и это означает, что Трампа ждут неожиданные взлеты и неожиданные падения. С такой конфигурацией планет, как у Трампа, сложно быть у власти», отметил астролог.
По его мнению, Трамп очень схож с Олегом Ляшко и Владимиром Жириновским, но отличие заключается в том, что Трамп – президент крупной державы. Росс подчеркнул, что градус убийства в гороскопе такой же высокий, как в гороскопе принцессы Дианы, но это не значит, что с Трампом что-то произойдет – покушения вероятны, но у миллиардера хорошая охрана.