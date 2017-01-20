Загородний: нобелевский лауреат говорил только красивые фразы

Ораторскому искусству Обамы некоторым лидерам нужно поучиться, и на последней пресс-конференции уходящего президента США звучали очень красивые слова, однако действия Обамы не были столь яркими, как его фразы.
Как информирует replyua.net, такое мнение политтехнолог Тарас Загородний высказал Слову и Делу. По его словам, ораторскому искусству в Америке учатся с детства, однако Обама преуспел в нем, как никто другой. «Мы слышали множество красивых фраз, но, если говорить по-честному, для всего мира и для Украины в частности миротворчество Обамы ни к чему хорошему не привело. Напротив, в мире распоясались диктаторы, вроде Путина, а война в Сирии приводит в ужас. Примерно триста тысяч погибших. И все эти события происходили на глазах нобелевского лауреата», подчеркнул Загородний.
По его словам, он ожидает, что Трамп, в отличие от Обамы, будет нетерпим к экстремизму, и его решения будут более быстрыми и жесткими. «Надеюсь, что в ключевых зонах США вернут свою главную роль и начнут пресекать агрессию не только по отношению к себе, но и во всем мире», добавил эксперт.