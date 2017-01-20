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Обнародовано прощальное письмо Обамы к американцам

Обнародовано прощальное письмо Обамы к американцам
Прощальное письмо Барака Обамы, в котором он обратился к Дональду Трампу и всем жителям США, сегодня было опубликовано на сайте Белого дома, информирует replyua.net.

В своем обращении уходящий президент назвал свое письмо «доброй традицией». «Мои дорогие американцы, это уже стало доброй традицией для президента страны, когда он оставляет прощальное письмо в Овальном кабинете, адресованное своему преемнику. В этом обращении пишут не только о своих знаниях, но и о том, чему научились, делятся мудростью, которая поможет новому президенту справиться с той ответственностью, которая на него возложена», написал Обама. По его словам, он хочет поблагодарить всех за честь служить Америке в качестве 44-го президента.

«Независимо от партии, все мы должны заняться работой. Не только, когда на кону стоят наши интересы или, когда идут выборы. Мы должны работать в течение всей жизни. И я с вами буду на каждом шагу этого пути», отметил действующий президент. Напомним, что инаугурация Дональда Трампа состоится через считанные часы, в 12 часов по времени Вашингтона.
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