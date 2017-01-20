В центре Нью-Йорка проходит митинг против Трампа во главе с Робертом де Ниро

Пока в Вашингтоне готовятся к инаугурации президента США, в центре Нью-Йорка продолжается митинг, в котором участвуют представители Демпартии и американские знаменитости, информирует replyua.net со ссылкой на Hill.
Шествие возглавляют самые известные персоны Соединенных Штатов: Билл де Блазио, действующий мэр Нью-Йорка, режиссер Майкл Мур, а также актеры Роберт де Ниро, Алек Болдуин и Марк Руффало. Сообщается, что перед протестующими уже успел выступить Алек Болдуин, который призвал американцев проводить акции протеста ежедневно на протяжении ста дней. Де Ниро, в свою очередь, цитировал выдержки из Твиттера Дональда Трампа, а Майкл Мур во время своего выступления назвал избранного президента «социопатом». Режиссер пообещал остановить Трампа, который «точно не продержится четыре года».
Что касается мэра Нью-Йорка, то он был намного жестче. «Инаугурация Трампа не означает конец. Мы будем бороться до последнего», заявил де Блазио. Также среди участников акции протеста были замечены Салли Филд и Джулианна Мур. Нужно отметить, что на выборах за Хиллари Клинтон проголосовали 80 процентов жителей Нью-Йорка.