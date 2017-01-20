Кому яблочки, а кому и чипсы: СМИ рассказали, какие сюрпризы ждут обслугу Трампа в Белом доме

В те минуты, когда будет проходить инаугурация, и Трамп начнет принимать присягу, из Белого дома в срочном порядке начнут вывозить вещи Барака Обамы, после чего туда завезут весь багаж Дональда Трампа, информирует replyua.net со ссылкой на Нью-Йорк Таймс.
Журналисты издания отмечают, что такая традиция не меняется уже много десятилетий, однако обслугу, работающую в Белом доме, на этот раз ждет множество сюрпризов. Как оказалось, у Трампа и Обамы совершенно разные вкусы и предпочтения. Семья Обамы является ярой сторонницей здорового образа жизни, и Обама всегда требовал, чтобы у него под рукой были миндаль и яблоки для перекуса. Трамп, напротив, здорового питания никогда не придерживался и признается, что обожает фастфуд.
Теперь обслуге придется следить за тем, чтобы в Овальном кабинете всегда лежали чипсы и стояла газировка. Обслуге придется сегодня попотеть: Белый дом должен быть полностью готов к приезду нового президента. Однако Трамп может кое-что изменить – например, он уже заявил, что ему не нравятся темно-красные шторы в Овальном кабинете, и он их обязательно заменит.