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Для вывоза вещей Обамы из Белого дома потребуется помощь ста человек

Для вывоза вещей Обамы из Белого дома потребуется помощь ста человек
Сегодня, 20 января, в день инаугурации Дональда Трампа, из Белого дома вывезут все вещи пока еще действующего президента Барака Обамы, и только после этого в здание доставят весь багаж избранного президента, сообщает replyua.net со ссылкой на Нью-Йорк Таймс.

В сообщении говорится о том, что вещей у обоих кандидатов так много, что потребуется помощь ста человек. «Эта операция чем-то будет напоминать военную», шутят журналисты. По их словам, «военной» ее можно назвать лишь потому, что она будет проведена всего за несколько часов, и помощники будут действовать очень быстро, чтобы успеть до того, как в Овальный кабинет пожалует Дональд Трамп. Все будет происходить в тот момент, когда оба президента будут находиться на инаугурации в здании Конгресса США.

В 12 часов дня по местному времени Трамп принесет присягу, и в эти секунды Обама перестанет быть главой государства. Интересно и то, что в ту же минуту, когда Трамп будет приносить присягу, из Белого дома начнут выносить вещи Обамы. Такая «традиция» продолжается в США много десятилетий.
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