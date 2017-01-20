Сорос: Трамп – аферист и обманщик, а США ждет диктатура

Миллиардер и меценат Джордж Сорос в резкой форме раскритиковал Дональда Трампа, заявив о том, что республиканец устроит диктатуру в Соединенных Штатах. Как передает replyua.net, такое мнение прозвучало в интервью Блумберг в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
«Я охарактеризую Трампа как афериста и обманщика. Если ему удастся выйти сухим из воды, он станет настоящим диктатором», считает Сорос. По мнению мецената, Дональд Трамп хочет установить в США другую форму правления, которая будет противопоставлена всему обществу. Идеи избранного президента, как считает Сорос, противоречат сами себе. «Я бы описал это одним словом – диктатура. Также можно назвать желания и идеи Трампа «мафиозным государством», подчеркнул миллиардер.
Когда журналист поинтересовался у Сороса о поведении мировых рынков после вступления Трампа в должность, миллиардер отметил, что давать какие-то прогнозы – задача неблагодарная, и в настоящий момент неопределенность на рынках дошла до самого пика. «Прежде всего, она сказывается на долгосрочных инвестициях, и ситуация сохраняется, поскольку никто не может сказать о предстоящих шагах Трампа», объяснил Сорос.