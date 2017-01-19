Трамп решительно настроен перевести дип. представительство в Иерусалим

Корреспондент издания «Исраэль ха-йом» Боаз Висмут задал немаловажный вопрос новому главе государства США по поводу перевода посольства из Тель-Авива в столицу Израиля. 45-й президент заверил журналиста, что помнит о своих обещаниях и в конце этой недели новые отношения между США и Израилем перейдут в официальные, так же убедительно просит поверить израильский народ что после 20 января их жизнь будет стремительно налаживаться, напомним что 20 января состоится инаугурация Трампа.
Стоит отметить, что решение Дональда Трампа поддерживают старший советник президента Келиан Конвей и претендент на пост постоянного представителя США в ООН Ники Хейли, они считают, что данные действия станут большим приоритетом в карьере нового президента. По сообщениям информационного агентства «Курсор» бывший госсекретарь Джон Керри категорически не поддерживает данного решения президента, о чем он сообщил в своем интервью телеканалу CBS, утверждая, что перевод дипломатического представительства в Иерусалим приведет к необратимым катастрофическим последствиям всего ближневосточного региона и мирному процессу между Палестиной и Израилем наступит конец.
Ранее с подобным заявлением выступал президент Палестины Махмуд Аббас. И предупредил Дональда Трампа в письме, что мирное урегулирование конфликта перейдет в стадию кризиса, из которого нет выхода, мнение палестинского политика поддерживают и в Иордании.