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Сенат США одобрил кандидатуру Мэттиса на должность главы Пентагона

Сенат США одобрил кандидатуру Мэттиса на должность главы Пентагона
Издание The Washington Post сообщает, что кандидатура Джеймса Маэттиса, более известного, как «бешеный пес», была одобрена большей частью представителей американского Сената по вопросам вооруженных сил, передает replyua.net. Отмечается, что за поддержку Мэттиса отдали свои голоса 26 членов комитета, в то время, как один был против.

О новом главе Пентагона известно, что весной 2013 года он покинул должность руководителя Центрального командования Соединенных Штатов, отдав службе в морской пехоте более четырех десятков лет. Его знают, как одного из наиболее авторитетных военных экспертов среди представителей своего поколения, который выступает, как достаточно прагматичный мыслитель. Когда Джеймс Мэттис вышел на пенсию, он начал служить в качестве военного консультанта. В СМИ генерала уже успели окрестить одним из самых серьезных критиков российского президента Владимира Путина.

Ранее, оценивая перспективы сотрудничества Белого дома с Кремлем, Мэттис заявил, что США и Россия сотрудничали в самые сложные моменты холодной войны, поэтому идея победителя президентских выборов Дональда Трампа о необходимости взаимодействия с РФ правильна. При этом Мэттис заявил, что если Россия станет угрозой для США, Вашингтон должен этому немедленно противостоять.
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