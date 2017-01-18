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Трамп подал в суд на женщину, обвинившую его в изнасиловании

Трамп подал в суд на женщину, обвинившую его в изнасиловании
Издание «Independent» сообщает, что сегодня стало известно, что Дональд Трамп подал в суд на женщину, обвинившую его в изнасиловании – об этом рассказал журналистам ее адвокат, Глория Оллред, - передает replyua.net.

Как сообщалось ранее, по крайней мере, 12 женщин заявили во время предвыборной кампании, что в отношении них Трамп применял сексуальное насилие. Республиканец решительно отрицал все эти обвинения. Лишь одна из пострадавших подала на него в суд, однако вынуждена была отозвать иск, не решившись раскрыть свою личность СМИ. Сегодня стало известно, что Трамп решил попытаться уличить ее во лжи, и подал против нее иск.

Скандал начался еще в 2005 году, когда в прессу просочилась информация о том, что Трамп публично хвастал тем, что он «может лапать женщин сколько хочет, поскольку он – звезда, и ему за это ничего не будет». Адвокат Оллред представляет интересы сразу нескольких жертв сексуального насилия Трампа. Она и ее клиентка выступят на пресс-конференции, которая состоится завтра, и раскроют все подробности случившегося, а также судебного процесса против Трампа.
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