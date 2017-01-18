валюта
СпецтемаКитай намерен помочь Украине в войне против России

Джо Байден выступил со срочным обращением к самым богатым людям планеты

Джо Байден выступил со срочным обращением к самым богатым людям планеты
Издание «Independent» сообщает, что сегодня вице-президент США, в преддверии инаугурации Дональда Трампа, выступил со срочным обращением к самым богатым людям планеты, - передает replyua.net.

Джо Байден заявил, что «богатейшие люди планеты должны выполнить свой долг» - сделать то, что в их силах, а не продолжать углублять мировое расслоение на «очень богаты» и «очень бедных». По его словам, эта «двухуровневая структура» обществ всех стран «угрожает мировому порядку» и «ставит демократии под угрозу». Издание сообщает, что Байден обратился к 1% жителей планеты Земля, которые контролируют все мировую экономику.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Байден заявил: «Через два дня новый президент США вступит в свою должность. Но то, что происходит в мире, не зависит лишь от главы США – я обращаюсь к богатейшим людям планеты. Ее будущее в ваших руках. Одна из наибольших угроз современности – это углубление расслоения обществ на богатых и бедных. Именно она угрожает мировому правопорядку и усиливает нетерпимость».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Китай намерен помочь Украине в войне против России
Важное за сутки
18 янв 2017
14254

Соцсети взбудоражены заявлением россиянина о необходимости вернуть Крым Украине

На своей странице в соцсети Александр Тверской, являющийся российским журналистам и блогером, разместил достаточно эмоциональное воззвание к своим соотечественникам о том, как жители РФ могут

18 янв 2017
10483

Обама совершил очень важный поступок за несколько часов до окончания президентских полномочий

Действующий президент Соединенных Штатов меньше чем за три дня до окончания действия президентских полномочий совершил неожиданный, но очень важный поступок. Как информирует replyua.net со ссылкой на

Последние новости

Джо Байден выступил со срочным обращением к самым богатым людям планеты

Дмитро Клюжев: лідери «Самопомочі» знову запросили Путіна в Україну

Сотник: при виде террористов российские полицейские бегут прочь

Россия и Турция провели совместную бомбардировку в Сирии

Сазонов: отдых с президентом - и эстетично, и полезно, и здорово

Тереза Мэй воплотит мои планы в жизнь - Ле Пен

Муждабаев: обмен Крыма на Донбасс - обман с самого начала

Сазонов: женщина с косой подкинула нам проблем

В ОБСЕ назвали главную проблему конфликта на Донбассе

Донбасс решили оставить для другого торга – журналист

РосСМИ озвучили имя следующего главы Украинского государства

Муждабаев: идея «обменять Крым на Донбасс» – это примитивнейший обман

КРЫМский бандеровец: люди выезжают из оккупационного гетто на материковую Украину

Ляшко нагадав про те, як він годував бездомних: Вам треба лише їхні голоси

У РФ почали сумніватися в якості ракет

В Литве назвали самую главную угрозу для своей безопасности

Лещенко не смущают 9 тысяч гривен гонорара за лекцию, проверку получения им денег нардеп называет расправой

НАТО буде підтримувати України - Муженко

Как поступать с Героем Украины, торгующим своей страной – мнение Евгения Рыбчинского

В Раде просят СБУ открыть дело против Савченко за госизмену

 Новости за день