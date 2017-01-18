Джо Байден выступил со срочным обращением к самым богатым людям планеты

Издание «Independent» сообщает, что сегодня вице-президент США, в преддверии инаугурации Дональда Трампа, выступил со срочным обращением к самым богатым людям планеты, - передает replyua.net.
Джо Байден заявил, что «богатейшие люди планеты должны выполнить свой долг» - сделать то, что в их силах, а не продолжать углублять мировое расслоение на «очень богаты» и «очень бедных». По его словам, эта «двухуровневая структура» обществ всех стран «угрожает мировому порядку» и «ставит демократии под угрозу». Издание сообщает, что Байден обратился к 1% жителей планеты Земля, которые контролируют все мировую экономику.
Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Байден заявил: «Через два дня новый президент США вступит в свою должность. Но то, что происходит в мире, не зависит лишь от главы США – я обращаюсь к богатейшим людям планеты. Ее будущее в ваших руках. Одна из наибольших угроз современности – это углубление расслоения обществ на богатых и бедных. Именно она угрожает мировому правопорядку и усиливает нетерпимость».