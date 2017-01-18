Американцы уверены во вмешательстве РФ в выборы президента, - опрос

Большинство американцев, принявших участие в крупном опросе, заявили о том, что Россия вмешалась в президентские выборы в Соединенных Штатах и повлияла на их результаты.
Как передает replyua.net, опрос проводился изданием Wall Street Journal совместно с телеканалом NBC. 51 процент жителей США, участвовавших в исследовании, уверены, что Россия вмешивалась в президентские выборы. Однако 36 процентов респондентов заявили, что уверены в обратном, и Россия не причастна к кибератакам и другим действиям. Среди респондентов, уверенных в вине РФ, около 70 процентов также отметили, что кибератаки существенно повлияли на результаты выборов. Также эксперты добавили, что 86 процентов граждан из тех, кто отдал свои голоса за Трампа, заявили, что никогда не поверят в то, что его победа была следствием какого-либо вмешательства.
Интересно и то, что мнения американцев относительно дружбы Трампа и Путина разделились – примерно по тридцать процентов жителей США ответили, что между Трампом и Путиным или «очень дружеские отношения», или, напротив, между ними никаких отношений быть не может.