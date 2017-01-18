Буш-старший экстренно госпитализирован

Джин Бекер, официальный представитель семьи самых известных американских политиков, сегодня заявила о том, что Джордж Буш-старший был экстренно госпитализирован в Хьюстоне, информирует replyua.net со ссылкой на Рейтер.
Представитель семьи сообщила, что в настоящий момент состояние 92-летнего экс-президента США стабилизировалось, он переведен в обычную палату, и врачи уверены, что через несколько дней его можно будет выписать. Однако Бекер не стала уточнять причину госпитализации. Агентство Рейтер отмечает, что журналистам пока не удается связаться с больницей, где предположительно может находиться бывший глава США, и с пресс-секретарем семьи Бушей Джимом МакГратом. Джордж Буш за последние годы всего несколько раз появлялся на публике. Самостоятельно экс-президент передвигаться уже не может.
В настоящий момент Буш-старший является одним из старейших бодрствующих политиков во всем мире. Последний раз на публике его видели осенью 2015 года – он посещал бейсбольный матч в Хьюстоне и даже сделал первый бросок мяча. Около месяца назад Буш посетил церемонию в честь годовщины событий на Перл-Харбор. Бывшему президенту была вручена награда за госслужбу.