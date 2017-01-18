Трамп предложил вернуть билеты конгрессменам, бойкотирующим его инаугурацию

Fox News сообщает, что будущий американский президент Дональд Трамп попросил гостей, решивших объявить бойкот его инаугурации, вернуть билеты на церемонию, передает replyua.net. «Если говорить о людях, которые не хотят посещать церемонию инаугурации, то в этом нет ничего страшного, так как билеты нам очень нужны. Хочу надеяться, что они вернут нам имеющиеся у них приглашения», - отметил Трамп.
Ранее стало известно о планах восьми депутатов Конгресса провести бойкот церемонии официального вступления в должность победителя президентских выборов в США Дональда Трампа, о чем сообщило «Радио Свобода» со ссылкой на NBC. Например, представитель демократов Джон Льюис, являющийся членом Палаты представителей США, заявил, что не намерен признавать законность избрания Трампа президентом в связи с информацией о влиянии России на президентскую кампанию. Он считает, что как раз в связи с хакерскими атаками Кремля кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон не смогла выиграть выборы президента.
Некоторые конгрессмены не захотели посещать церемонию инаугурацию в связи с тем, что республиканец резко выразился по отношению к иностранцам, соцменьшинствах и женщинах.