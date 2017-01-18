Эрнест: Обама считает Путина практичным человеком

Джош Эрнест, пресс-секретарь Белого дома, во время брифинга заявил о том, что действующий президент Барак Обама по-прежнему считает российского лидера Путина практичным человеком, сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости.
«Когда президент Барак Обама говорит о личных встречах с Путиным, он всегда упоминает российского президента, как делового и практичного человека», заявил пресс-секретарь. Нужно отметить, что ранее американский глава, отвечая на вопрос об оценке деятельности Путина, заявил, что правильно оценивал главу РФ. «Не думаю, что я недооценивал Путина», подчеркнул Обама. Напомним, что президентские полномочия Обамы истекают через два дня, 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента Дональда Трампа. Перед инаугурацией Трамп вместе с супругой Меланией посетит Белый дом, куда он был приглашен Обамой на чаепитие.
После небольшого приема чета Обама и чета Трампов проследуют в здание Конгресса США, где состоится инаугурация. На нее будет потрачено порядка тридцати миллионов долларов. После инаугурации Обама отправится на военную базу под Вашингтоном, чтобы произнести прощальную речь.