США резко отреагировали на заявление Лаврова о «переодетых американских дипломатах»

Возглавляющая пресс-службу посольства США в РФ Мария Олсон прокомментировала недавнее заявление главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова, обвинившего дипломатов США в том, что те приняли участие в акциях протеста и митингах в разных регионах страны, передает replyua.net.
По мнению Олсон, у сотрудников дипломатического ведомства представляемой ею страны есть полное право на перемещение по всей российской территории и проводить встречу со всеми людьми.
«В целом, хотелось бы сказать, что подобно российским дипломатам в Соединенных Штатах, у представителей американской дипломатии, а также у высокопоставленных лиц есть полное право каждый день проводить свою работу и встречаться с разными категориями населения. Аналогично сотрудникам российского посольства в США, наши дипломаты совершают визиты в те или иные регионы России, проводя там самую обычную деятельность дипломатов, что поможет лучше понять, какой является ситуация в Российской Федерации. США и Россия продолжают взаимодействие как на уровне стран, так и на уровне народов», - сказала представитель посольства США. По ее словам, обращаться за комментариями таких заявлений нужно в российский МИД.