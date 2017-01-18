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США резко отреагировали на заявление Лаврова о «переодетых американских дипломатах»

США резко отреагировали на заявление Лаврова о «переодетых американских дипломатах»
Возглавляющая пресс-службу посольства США в РФ Мария Олсон прокомментировала недавнее заявление главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова, обвинившего дипломатов США в том, что те приняли участие в акциях протеста и митингах в разных регионах страны, передает replyua.net.

По мнению Олсон, у сотрудников дипломатического ведомства представляемой ею страны есть полное право на перемещение по всей российской территории и проводить встречу со всеми людьми.

«В целом, хотелось бы сказать, что подобно российским дипломатам в Соединенных Штатах, у представителей американской дипломатии, а также у высокопоставленных лиц есть полное право каждый день проводить свою работу и встречаться с разными категориями населения. Аналогично сотрудникам российского посольства в США, наши дипломаты совершают визиты в те или иные регионы России, проводя там самую обычную деятельность дипломатов, что поможет лучше понять, какой является ситуация в Российской Федерации. США и Россия продолжают взаимодействие как на уровне стран, так и на уровне народов», - сказала представитель посольства США. По ее словам, обращаться за комментариями таких заявлений нужно в российский МИД.
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