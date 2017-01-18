Пауэр назвала Россию «главной угрозой международного порядка»

Саманта Пауэр, американский посол ООН, обвинила Россию в агрессии, отметив, что РФ угрожает всему международному порядку, информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода. Такое заявление от Пауэр прозвучало во время ее последнего выступления в должности в «Атлантическом совете» в Вашингтоне.
По словам посла США в ООН, Россия нелегально аннексировала украинский Крым, также применила агрессивные действия на востоке Украины, поддержала асадовский режим в гражданской войне, идущей в Сирии, а также с помощью кибератак попыталась повлиять на исход президентских выборов в Соединенных Штатах. «Действия этой страны не защищают новый международный порядок. Они угрожают всему, что существует», подчеркнула американский посол. Напомним, что в день инаугурации Дональда Трампа Саманта Пауэр сложит свои полномочия.
На ее место избранный президент назначил Никки Хейли, губернатора Южной Каролины. Хейли станет новым американским послом в Организации объединенных наций. Инаугурация Трампа пройдет уже через два дня, 20 января. На церемонию будет потрачено около тридцати миллионов долларов.