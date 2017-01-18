Участникам митингов против Трампа платят по 2,5 тысячи долларов в месяц

Авторитетное издание Вашингтон Пост сообщает о том, что все участники массовых протестов против Трампа получают неплохие «гонорары» за эти акции, сообщает replyua.net.
Как стало известно, каждому митингующему платят до двух с половиной тысяч долларов ежемесячно, а за каждое мероприятие дополнительно им обещают еще по 50 долларов. Издание сообщает, что в митингах участвуют одни и те же люди, и эти акции начались в понедельник. Журналисты при этом добавили, что большинство участников – это «неустроенные» слои населения США, которым организаторы обещают дополнительно оформить медицинскую страховку в том случае, если «они заняты весь рабочий день». Издание отмечает, что на многих сайтах сейчас появились объявления с предложениями принять участие в митингах и сразу получить за это деньги.
Некоторые сайты открыто предлагают ежемесячные оклады и ставят еще одно условие – каждый участник за год должен прийти минимум на шесть акций протеста. Эти предложения действительны для Филадельфии, Детройта, Вашингтона, Окленда и Сан-Франциско. Однако журналисты при этом также подчеркнули, что некоторые объявления могли быть размещены мошенниками.