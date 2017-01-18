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Старейшая горилла в мире скончалась в возрасте 60 лет

Старейшая горилла в мире скончалась в возрасте 60 лет
Американские информагентства сообщают весьма печальную новость – в одном из зоопарков США скончалась самая старая горилла в мире, родившаяся в неволе, информирует replyua.net. 22 декабря Коло отметила свой 60-летний юбилей, и мы писали об этом. За свою длинную и очень интересную жизнь Коло удалось установить сразу несколько мировых рекордов.

Во-первых, она стала первой в мире гориллой, появившейся на свет в зоопарке. Всю свою жизнь Коло прожила в одном из зверинцев штата Огайо. Во-вторых, эта горилла стала единственной, кто прожил с одним партнером почти четверть века. «Супруг» Коло скончался много лет назад, однако его спутница остаток жизни прожила в одиночестве. Коло произвела на свет большое потомство – у нее четверо детей, 16 внуков и уже три правнука.

Еще один рекорд Коло – она стала единственной гориллой, кто смог прожить такую длинную жизнь в неволе. Как правило, в зверинцах гориллы живут не дольше тридцати лет и умирают. Средняя продолжительность жизни приматов в неволе – около 37 лет, а Коло побила этот рекорд на 22 года. Возможно, ученые будут еще долго изучать секрет долголетия этого примата.
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