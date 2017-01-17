Трамп просит прийти на свою инаугурацию через Facebook

Издание «Independent» сообщает, что Дональд Трамп сегодня стал приглашать «всех желающих» посетить свою инаугурацию с помощью социальной сети Facebook. По оценкам его службы безопасности на торжественное мероприятие придут около 900 000 человек, в то время как на инаугурации Барака Обамы последний раз было более 1,8 миллиона американцев, - передает replyua.net.
Американские СМИ высмеивают этот «пиар ход» Трампа – еще никто из американских президентов не просил прийти на свою инаугурацию, тем более, при помощи рекламы на Facebook. Согласно последним социальным опросам, проведенным ABC News и Washington Post, Трамп имеет поддержку лишь 40% американцев, что на 21% меньше, чем имел Обама. В рекламе Трамп заявляет: «Инаугурация – это важнейший момент в истории нашей страны. Я хочу, чтобы вы были со мной в этот день. Приходите, будет интересно». По словам специалистов, это реклама направлена на аудиторию совершеннолетних граждан США старше 27 лет.
Как сообщалось ранее, свой бойкот инаугурации Трампа уже объявили 26 конгрессменов, а также десятки голливудских звезд и представителей американского шоу-бизнеса, в том числе Мадонна и Скарлетт Йоханссон. Многие американские звезды отказали Трампу и в выступлении на концерте в честь инаугурации.