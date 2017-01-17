Обама выделил 1 триллион долларов на борьбу с изменениями климата

Associated Press сообщает, что Барак Обама намерен использовать каждый из оставшихся в его распоряжении дней в качестве президента США для принятия стратегических решений. Сегодня он принял еще одно решение, ключевое для борьбы с изменением климата в США и в мире, - передает replyua.net.
Обама увеличил финансирование деятельности фонда, занимающегося борьбой с изменениями климата в два раза – в 2017 году финансовое учреждение получит на 500 миллионов долларов больше. Как сообщалось ранее, Дональд Трамп и многие члены Республиканской партии США считают борьбу с изменениями климата ненужной затеей, в связи с чем деятельность фонда после прихода Трампа к власти может быть прекращена.
Это дополнительное финансирование увеличит средства фонда до 1 триллиона долларов. В прошлом году фонд использовал эти средства для помощи бедным странам в сокращении выбросов в атмосферу углекислого газа, а также переходе на экологически чистые и возобновляемые источники энергии. Многие республиканцы в Конгрессе считают такое финансирование слишком щедрым, но сделать ничего не могут – для выделения этих средств фонду президентом США их согласие не требуется.