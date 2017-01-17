Барак Обама переезжает в роскошный дом в Вашингтоне, - фото

После окончания президентского срока Барак Обама переедет вместе со своей семьей в один из самых престижных районов Вашингтона, и поселится в большом и довольно уютном доме, информирует replyua.net со ссылкой на Business Insider.
Особняк в престижном районе столицы США действующий президент приобрел еще весной прошлого года, и стоимость покупки достигает 5 миллионов 300 тысяч долларов. Дом довольно старый – его построили в 1928 году, однако внутри здания сделан капитальный ремонт, и все комнаты выглядят очень современно. В доме насчитывается девять спален, а его площадь достигает двух с половиной тысяч квадратных метров. Также западные издания ранее сообщили, что Обама уже знает, чем будет заниматься после того, как передаст власть Дональду Трампу.
Действующий президент планирует возобновить преподавательскую деятельность. Напомним, что второй срок президентства Обамы истекает 20 января. В этот день он пригласит избранного президента Дональда Трампа на чаепитие в Белый дом, после чего они вместе проследуют в здание Конгресса, где состоится инаугурация Трампа.