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Спецтема"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

Эксперт: отставка Трампа может произойти благодаря действиям спецслужб

Эксперт: отставка Трампа может произойти благодаря действиям спецслужб
Если избранный президент США начнет вести катастрофическую внешнюю политику, спецслужбы Соединенных Штатов смогут добиться отставки Дональда Трампа.

Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом заявил Владимир Воля, эксперт-международник Украинского института менеджмента и анализа политики. По его словам, спецслужбы могут вынудить Трампа уйти в отставку, как в свое время то же самое случилось с Ричардом Никсоном. «Дональд Трамп ссорится со спецслужбами, а они ясно дали понять, что стоят на стороне уходящей администрации. Трамп попытается уволить глав разведывательных ведомств, однако неоднозначность самого президента обязательно создаст почву для появления в спецслужбах людей, которые всегда будут недовольны его политикой. Если внешнеполитический курс США будет скандальным и катастрофическим, спецслужбы начнут действовать, и Трамп уйдет в отставку», отметил Воля.

Также эксперт-международник не исключает, что избранный президент начнет «рубить с плеча», и его действия приведут к ухудшению позиции США на международной арене.
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