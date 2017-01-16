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Спецтема"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

Последствия новых санкции США буду сокрушительными для России - эксперт

Последствия новых санкции США буду сокрушительными для России - эксперт
Как передает replyua.net, финансовый аналитик Влад Пономарь на своей странице в Facebook объясняет, в чем состоит суть фатальных для Российской Федерации санкций, которые вступят в силу в случае утверждения Сенатом США «Акта 2017 года о противодействии враждебному поведению России».

Пономарь сообщает, что этот закон Конгресса – это переход от секторальных санкций к общегосударственным, направленным на российскую экономику в целом. «Кроме того, этот пакет санкций может очень больно ударить по некоторым другим странам, сорвав многие российские проекты, особенно в сфере ТЭК и мирного атома», - пишет аналитик. По мнению Пономаря, больше всего пострадает проект «Северный поток» и европейские компании, связанные с его реализацией. «Эти европейские компании, имеющие счета в США, могут серьезно пострадать от штрафов и утратить доступ к своим средствам, что станет для них серьезной причиной для прекращения участие в «Северном потоке», - пишет блогер.

Пономарь сообщает, что от этих санкций серьезно пострадает и «Газпром» и его проект «Турецкий поток», а также газовая компания НОВАТЭК, которая имеет российско-европейский проект «Ямал СПГ». О серьезности последствий этих мероприятий для России говорит и Михаил Касьянов, председатель ПАРНАС. По его словам, введение этих санкции сделает «перезагрузку» российско-американских отношений невозможной.
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