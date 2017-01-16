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Піонтковський: Трамп сам себе видав. Немає сумніву, що він агент Кремля

Піонтковський: Трамп сам себе видав. Немає сумніву, що він агент Кремля
Найостанніше інтерв’ю новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа показало всьому світові, як агенти Кремля можуть самі себе видавати. Наступник Обами з усіх сил «намагається виконати доручену Москвою програму». Про це заявив російський журналіст та політолог Піонтковський Андрій, передає replyua.net.

«На мою думку, цим унікальним інтерв’ю Трамп повністю видав себе як агента російських спецслужб. Навіть для нього така розмова не являється логічною і природньою. Всі його зовнішньополітичні заяви являються нічим іншим, як пунктами списку, який йому вручив Кремль. Це просто шокуюча подія у всій історії Сполучених Штатів», - заявив він.

«Тут саме цікаве залишається в тому, на чому його взяли на гачок. Є декілька варіантів… це може бути компромат з проститутками, можливо це акції «Роснефти», які його чекають у сінгапурській офшорній компанії, які він отримає після того, як скасує антиросійські санкції. Але факт залишається фактом – Трамп намагається виконати поставлену перед ним задачу Кремля. І зірватися з цього гачка йому буде досить важко», - додав політолог. Також він нагадав про готовність Трампа йти на компроміс з РФ та скасовувати антиросійські санкції в обмін на скорочення ядерної зброї Росії.
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