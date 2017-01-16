Николь Кидман объяснила, почему поддерживает Трампа

Издание «Independent» сообщает, что Николь Кидман прокомментировала свои заявления о том, что она поддерживает Дональда Трампа, - передает replyua.net.
Голливудская актриса, редко говорящая о политике, отметила, что пыталась этим заявление подчеркнуть свою веру в демократию и американскую конституцию. Ее слова прозвучали на фоне гневных интервью и заявлений в прессе других голливудских актеров, которые объявили настоящую войну Трампу. Многие из них готовятся принять участие в марше протеста против инаугурации Трампа, который состоится на следующей неделе.
Комментарии Кидман были сделаны на ее слова о том, что американцы должны «собраться вместе и поддержать своего президента». Она была вынуждена объясняться, потому что побоялась, что «люди неправильно ее поймут». Она добавила: «Я ничего другого не имела ввиду, это было сказано так, просто». Кидман сообщила, что Трамп, все-таки, является законно избранным президентом, «поэтому американцы, как граждане страны, должны поддерживать своего президента».